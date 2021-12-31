Gençlerbirliği’nin hedefi BAL

Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, ligin ilk devresinde çok iyi mücadele ettiklerini ve lider Yozgat Belediyesi Bozokspor’un ardından ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Ligde sadece Yozgat Belediyesi Divanlıspor’a karşı mağlubiyetlerinin bulunduğuna dikkat çeken Kara, ‘’Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımızı kazanarak grubumuzu zirvede tamamlamak istiyoruz. Ligin ilk yarısında sadece Lider Yozgat Belediyesi Bozokspor’a yenildik. O müsabakayı da kazanabilirdik ancak bazı oyuncularımın eksik olması ve sahada yapılan basit hatalar sonrasında kazanabileceğimiz müsabakayı kaybettik. Ancak Ligin ikinci yarısında güçlü rakibimizden bu müsabakanın rövanşını alacağız ve grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum. Grubumuzu istediğimiz yerde tamamladıktan sonra Play-Off müsabakalarında da başarılı olup Play-Off grubunu da lider tamamlayacağımızdan eminim. Ben teknik ekibime ve oyuncularıma canı gönülden güveniyorum ve inanıyorum. Bu sezon hedefimiz olan Bölgesel Amatör Lige çıkacağız’’ dedi.