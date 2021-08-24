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Gençler İstanbul’da

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi bazı öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Kampları projesi kapsamında İstanbul’a gitti.

24 Ağustos 2021 Salı 00:57
Gençler İstanbul’da

Gençlik Merkezi üyesi gençler dün kardeşlik iklimini yaşayacakları İstanbul Marmaracık Gençlik Kampına uğurlandı. Bir kardeşlik iklimi sloganıyla başlatılan 2021 yılı kamp döneminde Deniz, Doğa kamplarından 9’uncu dönem doğa kampına 18-22 yaş grubundan 10 genç İstanbul Marmaracık kampına uğurlandı. Yozgatlı gençler kamplarda çeşitli etkinliklerinin yanında gittikleri bölgelerin kültürel ve doğa güzelliklerini görme fırsatı buluyorlar. Çeşitli bölgelerden gelen gençler ile bir kardeşlik iklimi oluşturup, birbirleri ile kaynaşma, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulan gençler, gençlik kampları ile farklı bölgeleri de gezip tanıma fırsatı buluyorlar. 

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Gençler İstanbul’da
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