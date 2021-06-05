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Gençler haftada iki gün Judo yapacak

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Judo kursları Çok Amaçlı Spor Salon’unda haftanın iki günü yapılan antrenmanlar ile start aldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:03
Gençler haftada iki gün Judo yapacak

Normalleşme süreci ile birlikte yeniden kaldığı yerden başlayan Judo kursları Salı ve Perşembe günleri Antrenör Veysel Gezergün gözetiminde saat 14.00’da antrenmanlara başladı. Judo yapmayı çok özlediklerini dile getiren genç judocular, yaklaşık iki aydır evlerinde kapalı kaldıklarını ve spor yapmayı, spor salonunda olacakları günü dört gözle beklediklerini söylediler. 1 Haziran itibariyle spor salonların açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını anlatan genç judocular, spor salonları açılır açılmaz, judo yapabilmek için salonlara koştuklarını, pandeminin biran önce biterek eski günlere dönmek istediklerini ifade ettiler. 

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Gençler Haftada Iki Gün Judo Yapacak
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