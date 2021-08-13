Genç yetenekleri izledi

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un 2007 yaş grubunda yer alan sporcuları Futbol Milli Takım Kayseri Bölge Sorumlusu Ahmet İpek izledi.

Yozgat’ta gelecek vadeden çocukları izleyerek milli takım bünyesine katmak için Yozgat’a gelen Milli Takımlar Kayseri Bölge Sorumlusu Ahmet İpek, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un 2007 doğumlu sporcularını izledi. İçlerinden beğendiği üç oyununun önümüzdeki günlerde tekrar bir seçme tabi tutulacağı bildirildi. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, Milli Takımlar Kayseri Bölge Sorumlusu Ahmet İpek’in Yozgat’a gelerek gelecek vadeden çocuklar arasında bir seçme yaptığını söyledi. Ahmet İpek’in takımlarından 3 sporcuyu beğendiğini dile getiren Elma, bu üç sporcunun önümüzdeki günlerde tekrar bir seçmeye tabu tutulacağını belirtti. Şuanda Yozgat’ın en büyük ve en geniş alt yapısına sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımının bünyesinde 250 sporcunun bulunduğunun altını çizen Elma, ‘’Bu 250 sporcularımız birçoğu çok yetenekli gençlerden oluşuyor. Süper lig, birinci lig kulüplerine sporcular gönderen kulübümüz yeni yetenekleri de yetiştirerek Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyor. Özkan Bayram, Celil Kıymazaslan, Samet Arık, Reşit Doğan, Hüseyin Sargın hocalarımız ile birlikte sporcular yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Profesyonel bir ekip ve sistemle çalışıyoruz, ben bizlerin her fırsatta yanında olan Yozgat Belediyesine ve Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür ediyorum. Onun bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız ve hem Yozgat futboluna, hem de Türk Futboluna yetenekli gençleri kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.