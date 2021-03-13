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GELENEKSEL TüRK SPORLARI iÇiN PROTOKOL

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Türk Sporları olan Türk Okçuluğu, Satranç, Oryantirik, Atıcılık ve Avcılık federasyonları ile protokol imzalanarak Gençlik Merkezlerinde ve kamplarda bu sporların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:25
GELENEKSEL TüRK SPORLARI iÇiN PROTOKOL

Bu kapsamda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’ndeki liderler eğitimler görerek Gençlik Merkezi’nde gençlere bu sporların tanıtımını ve çalışmalarını yaptırmaya başladılar. Edinilen bilgiye göre Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezlerine ve gençlik kamplarına ait uygun alanlarda Gençlere Geleneksel Türk Okçuluğunu, Satranç, Oryantirik, Atıcılık ve Avcılık Federasyonları ile protokoller imzalandığı bildirildi. Protokol kapsamında Gençlik Merkezlerinde ve Gençlik Kamplarında geleneksel kültürümüzden gelen aynı zamanda spor olan etkinlikleri yaygınlaştırması amaçlandığı ifade edildi. Federasyonlar yetenekli sporcuların belirlenmesi, eğitici eğitimlerinin desteklenmesi,  yarışmalar düzenlenmesinde hakem ve organize desteği, malzemelerin belirlenmesi, danışmanlık desteği gibi konularında yardımcı olurken Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise İllerde İl müdürlükleri aracılığı ile, belirlenen sporların uygulanacağı alanların eğitmen eğitimi alacak personel, malzeme temini, lisanların çıkarılması ve gençlerin spor teşviki konusunda gerekli farkındalık çalışmalarını yapmak hususunda yardımcı olacağı vurgulandı. Protokolün amacının Gençlerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri, yetenekli sporcuların belirlenmesinde etkinliklerin artırılması, Spor çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak ve yaygınlaştırmak olduğu bildirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezlerinin ise geleneksel okçuluk konusunda planlamasını yaptığı ve yapmaya da devam ettiği kaydedildi. Bu konuda gençlere büyük bir teveccüh bulunduğu, Satranç, Akıl Zeka oyunlarında da İl Hıfzısıha kurulunun belirlediği sınırlar kapsamında faaliyetlerin yapıldığının altı çizildi. 
 

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GELENEKSEL TüRK SPORLARI IÇiN PROTOKOL
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