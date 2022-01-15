Futsal’ın şampiyonları belli oldu

10 ilçeden 60 erkek ve 12 kız takımının mücadele ettiği Futsal turnuvasından erkeklerde tüm rakiplerini yenen Çözüm Anadolu Lisesi, kızlarda ise Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda takımlar birbirlerini yenebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Yapılan müsabakalar sonrasında erkeklerde Çözüm Anadolu Lisesi şampiyon olurken, final müsabakasında Çözüm Anadolu Lisesi’ne mağlup olan Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Durmuş Delibaş Anadolu Lisesi Üçüncü, Çandir Şehit Yılmaz Yıldırım Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kızlarda ise, Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Sarikaya Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Erkeklerde Çözüm Anadolu Lisesi kızlarda ise Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonası Birinci kademe Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.