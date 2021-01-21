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Futbol kursuna devam

SARAYKENT Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan futbol kursu Saraykent ilçe stadında gerçekleştirilen antrenmanlar ile devam ediyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:58
Futbol kursuna devam

Saraykent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol Antrenörü Mehmet Ali Göğüş gözetiminde gerçekleştirilen futbol antrenmanlarına Saraykentli gençler yoğun ilgi gösteriyor. Covit-19 tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan antrenmanda geleceğin yıldız futbolcuları yetişiyor. Aralarında gelecek vadeden gençlerinde bulunduğu antrenmanlarda, Antrenör Mehmet Ali Göğüş, futbol bilgilerini gençlere aktarırken, nasıl futbol oynamaları gerektiğini, teknik ve taktiklerini gösteriyor. 

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Futbol Kursuna Devam
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