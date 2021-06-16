Futbol antrenmanları başladı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından futbol alt yapı eğitim ve tarama faaliyetlerinin startı verildi. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarla çocukların hayatına dokunmaya çalışacak olan futbol antrenörleri geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmeye çalışacaklar. Futbol potansiyeli olarak önemli bir il olan Yozgat’ta genç cevherleri bulmak için Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nin önderliğinde yola çıktıklarını söyleyen Futbol Antrenörleri, Sorgunlu genç yetenekler ile Sorgun ilçe stadında çalışmalara başladıklarını belirttiler.