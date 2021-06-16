Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1443
ALTIN
511.814
DOLAR
8.5484
STERLİN
12.0593
EURO
10.3641

Futbol antrenmanları başladı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa açılan futbol kursu Sorgun ilçe stadında yapılan antrenmanlar ile başladı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:46
Futbol antrenmanları başladı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından futbol alt yapı eğitim ve tarama faaliyetlerinin startı verildi. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarla çocukların hayatına dokunmaya çalışacak olan futbol antrenörleri geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmeye çalışacaklar. Futbol potansiyeli olarak önemli bir il olan Yozgat’ta genç cevherleri bulmak için Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nin önderliğinde yola çıktıklarını söyleyen Futbol Antrenörleri, Sorgunlu genç yetenekler ile Sorgun ilçe stadında çalışmalara başladıklarını belirttiler. 

Anahtar Kelimeler:
Futbol Antrenmanları Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENGE FORM TUTUYOR
YENGE FORM TUTUYOR
Kayaalp’in hedefi altın madalya
Kayaalp’in hedefi altın madalya
Kızlar dönüyor
Kızlar dönüyor
Tekvandocularda yoğun mesai
Tekvandocularda yoğun mesai
ENGELLiLER ÜZGÜN
ENGELLiLER ÜZGÜN
Tur sonrası piknik
Tur sonrası piknik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim