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Fikstür çekimi bugün

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi’nde fikstür çekimi bugün 15.30’da İstanbul TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:37
Fikstür çekimi bugün

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘’2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. Altı ve daha fazla takımla temsil edilen iller birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller aynı grupta yer alacak. Altı ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul (29), İzmir (11), Kocaeli (9),  Bursa (8), Trabzon (7), Ankara (6), Diyarbakır (6) ve Manisa (6) illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacaklarının kurası kendi illerinde düzenlenen kura çekimleri ile tamamlandı. 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 9 bölgede 27 grupta oynanacak müsabakaların fikstür çekimi bugün saat 15.30’da İstanbul’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılacak olan fikstür çekimi TFF’nin youtube kanalından canlı yayınlanacak’’ denildi.

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