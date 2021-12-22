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Eslem Fatma için futbol turnuvası

Yozgat’ta Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 6 aylık bebek Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ’a destek olmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Yozgat Ceza İnfaz Kurumu öncülüğünde önceki gün yapılan tören ile Eslem Fatma Altındağ için futbol turnuvasının startı verildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:08
Eslem Fatma için futbol turnuvası

Tugay halı saha tesislerinde başlayan turnuvada 16 takım mücadele edecek ve yaklaşık 1,5 ay sürecek. Her takım turnuva boyunca Eslem Fatma Altındağ için çeşitli bağışlarda bulunacak. Yozgat Ceza İnfaz Kurumu tarafından hem birlik ve beraberliği pekişmesi hem de SMA Hastası 6 aylık Eslem Fatma Altındağ’a destek olmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendiği bildirildi. Turnuvaya katılan her takımın Eslem Fatma’ya bağış yapmak zorunda olduğu, turnuvada her takım kendine has bir bağış yöntemi seçtiği kaydedildi. Düzenlenen turnuvaya 16 takımın katıldığı turnuvanın yaklaşık 1,5 ay süreceği ifade edilirken, 4 grup’tan 4’er takım mücadele edeceğinin altı çizildi. Kendi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların bir üst tura çıkıp turnuvasına devam edeceği belirtildi. Devam eden her takım Eslem Fatma için bağışlarına devam edecek. ­­•Rabia Şahin •

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