Eski hocalar buluştu

Yozgatspor’un geçen sezon başında anlaşmaya vardığı Yozgatlı teknik direktör Nihat Tinel ile Yimpaş Yozgatspor’un üçüncü lige de mücadele ettiği dönemde ve Yozgatspor 1959 FK’nın Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ettiği dönemde kırmızı siyahlı takımların teknik direktörlüğünü üstlenen Feridun Dündar, Yozgat’ta bir araya gelerek geçmiş günleri yad ettiler. Hem Yozgatspor’da hem de Sorgun Belediyespor’da da birlikte çalışan iki teknik adam, Yozgat’ta sporun gelişmesi konusunda görüş alış verişinde bulundular.