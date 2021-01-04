ERTELEME YARAMADI

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, erteleme müsabakasında deplasmanda Nazille Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakadan güçlü rakibine 3-1 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip Yozgat’a puansız döndü. Ligin 13’üncü haftasında oynanması gereken ancak Nazilli Belediyespor oyuncularında rastlanan Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen müsabaka dün Nazilli İlçe stadında oynandı. İki takımında kontrollü başladığı müsabakada ev sahibi Nazilli Belediyespor 8’inci dakikada Muratcan Bölükbaşı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren Nazilli Belediyespor kalesine gol için yüklenen kırmızı siyahlı ekip geliştirdiği üst üste ataklardan eli boş döndü. Müsabakanın ilk yarısının son dakikasında aradığı golü Selim Öztürk’ün ayağında buldu. 45’inci dakikada Selim Öztürk’ün attığı golle skoru eşitleyen kırmızı siyahlı ekip soyunma odasına 1-1’lik skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Nazilli Belediyespor oldu. 48’inci dakikada Mehmet Ersavaş ile skoru 2-1’e getiren ev sahibi Nazilli Belediyespor 56’ıncı dakikada ise Muratcan Bölükbaşı’nın attığı golle skoru 3-1’e taşıdı. 10 dakikada bulduğu iki golle Yozgatspor’u deviren Nazilli Belediyespor aldığı bu galibiyet ile de zirvenin ortağı oldu. Skor 3-1’e geldikten sonra Yozgatspor gol bulabilmek için Nazilli Belediyespor kalesine yüklense de istediği golleri bulamayınca sahadan 3-1’lik skor ile mağlup ayrıldı. Nazilli Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 29’a yükseltirken lider Fethiyespor ile zirveyi paylaştı. Yozgatspor ise 12 puanda kalarak puan cetvelinin son sırasındaki yerini korudu. Nazilli Belediyespor Hasan Çayrak, Oktay Kancı, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Muhammet Ali Aydın, Bünyamin Cesur Karataş, Sefa Korkmaz, Zafer Özden, Tamer Arıcı, Murat Can Bölükbaşı ilk 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Yozgatspor ise Bilal Karataş, Semih Oğuz, Ali Kaan Şahanbaz, Selim Öztürk, İsmail Dinçer, Ziya İstek, Uğurcan Gülay, Yiğitalp Kırcalı, Arif Bostancı, Mehmet Fırat Demir, Hamdi Tayfun Yılmaz ilk 11’i ile sahaya çıktı. Nazilli Belediyespor’da 57’inci dakikada Zafer Özden’in yerine Aytaç Deniz, Muhammed Ali Aydın’ın yerine Mert Çapar, 65’inci dakikada Ufukcan Engin’in yerine Mehmet Akif Şerifoğlu, 76’ıncı dakikada Cesur Karataş’ın yerine ise Berkay Çakır oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da ise İsmail 59’uncu dakikada Dinçer’in yerine Berkay Karpuz, 69’uncu dakikada Semih Oğuz’un yerine Alaz Gökalp Süme, 88’inci dakikada Mehmet Fırat Demir’in yerine Beytullah Ersoy, Arif Bostancı’nın yerine ise Ebubekir Taşkıngül oyuna dahil oldu. Nazilli Belediyespor’da 22’inci dakikada Oktan Kancı, 31’inci dakikada Mehmet Ersavaş, 81’inci dakikada ise Sefa Korkmaz sarı kart görürken, Yozgatspor’da 34’üncü dakikada Mehmet Fırat Demir, 43’üncü dakikada Semih Oğuz, 90+2’inci dakikada ise Ali Kaan Şahbaz sarı kart gördü.