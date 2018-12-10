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Engellilerden farklı tarife

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Samsun Kuzey Yıldızı Engeller Spor Kulübünü 26-53’lik skor ile farklı mağlup ederek şampiyonluk iddialarını sürdürdü.

Engellilerden farklı tarife

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Samsun Kuzey Yıldızı Engeller Spor Kulübünü 26-53’lik skor ile farklı mağlup ederek şampiyonluk iddialarını sürdürdü.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Engellilerden farklı tarife

Samsunda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgat temsilcisi Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oldu. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ilk sette rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Müsabakanın başından sonuna kadar Samsun temsilcisi karşısında üstün oyununu sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü müsabakayı 26-53 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı hanesine yazdırdı. 

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