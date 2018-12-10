Engellilerden farklı tarife

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Samsun Kuzey Yıldızı Engeller Spor Kulübünü 26-53’lik skor ile farklı mağlup ederek şampiyonluk iddialarını sürdürdü.