Engellilerden farklı tarife

Samsunda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgat temsilcisi Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oldu. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ilk sette rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Müsabakanın başından sonuna kadar Samsun temsilcisi karşısında üstün oyununu sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü müsabakayı 26-53 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı hanesine yazdırdı.
10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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