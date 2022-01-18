Engellilerden farklı tarife

Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakada rakibine oranlar üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, bütün periyotları önde tamamlarken müsabakayı da 31 sayı farkla 70-39 kazandı. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Beyazay Derneği Mersin Şubesi ile kendi sahamızda oynadığımız Tekerlekli Sandalye Basketbol müsabakamızda salonumuzdan galibiyetle ayrıldık. Aldığımız galibiyet için çok mutluyuz. Geçtiğimiz hafta Cotvit19 nedeni ile müsabaka oynayamamıştık. Ancak bugün oynadığımız müsabakada takımım çok iyi bir oyun ortaya koydu ve Mersin temsilcisini mağlup ederek ligde çıktığımız ikinci müsabakada ilk galibiyetimizi aldık. Ben bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.