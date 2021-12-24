Engelliler Mersin yolcusu

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ligde yeni sezonun yarın oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağını söyledi. Bu sezon hedeflerinin İkinci Lige yükselmek olduğunu vurgulayan Altınkuyu, ‘’Yarın deplasmanda Mersin temsilcisi ile ilk müsabakamızı oynayacağız. Mersin deplasmanından iki puan ile ayrılıp lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Hedefimiz geçen sezon kıl payı kaçırdığımız İkinci Lige bu sezon yükselmek. Bunun için uzun zamandır oyuncularımız ile çok çalıştık ve artık yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini alma zamanımız geldi. Ben oyuncularıma güveniyorum ve yarın zorlu deplasmanda galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.