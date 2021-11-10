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Engelliler hazırlıklarını sürdürüyor

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Sorgun Spor Salonu’nda yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:40
Engelliler hazırlıklarını sürdürüyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yeni sezonun başlama tarihinin henüz belli olmamasına karşılık hazırlıklara uzun süre önce başladıklarını söyledi. Yeni sezonda hedeflerinin geçen sene olduğu gibi İkinci Lige yükselmek olduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’Bunun için hazırlıklara erkenden başladık. Ligin en hazır takımlarından biri olacağız ve umarım sezon sonunda da istediğimiz alacağız. Bu sezon gerekli destekleri bulmamız halinde transferler de yaparak takımıza yeni isimleri katmak ve onlarla şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Bizlere her zaman destek veren herkese de teşekkür ediyorum’’ dedi.

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