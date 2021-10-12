Eksikler mağlubiyeti getirdi

İki milli oyuncusundan yoksun olarak çıktıkları müsabakada istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan kırmızı siyahlı ekip ligin güçlü ekiplerinden Pazarspor’a 24-19 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Pazarspor deplasmanında istedikleri sonucu alamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Pazarspor karşısındaki en büyük şansızlıklarının iki milli oyuncuları olan Atiye Gülseven ile Zeynep Yüksektepe’den yoksun bir şekilde sahaya çıkmaları olduğunu vurgulayan Atmaca, iki oyuncusunun da yokluğunu ciddi şekilde hissettiklerini belirtti. Atiye’nin rahatsızlığından dolayı, Zeynep’in ise ayak bileğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı takımdaki yerlerini alamadığının altını çizen Atmaca, ‘’Bu iki oyuncumuzun sahada olması durumunda Pazar deplasmanından puanlar ile dönebilirdik. Artık bu müsabaka geride kaldı ve önümüzde Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız bir müsabaka var. Bugünden itibaren bu müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Artvin müsabakasına kadar iki oyuncumda iyileşerek sahadaki yerlerini alacaklarını düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Artvin’i Yozgat’tan puansız göndermek istiyoruz’’ dedi. İhsan Çelikkaya