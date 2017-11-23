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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Aksaray Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, kötü hava koşullarına rağmen sürdürdü.

DURMAK YOK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Aksaray Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, kötü hava koşullarına rağmen sürdürdü.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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DURMAK YOK!

Ligde yoluna namağlup olarak devam eden kırmızı siyahlı ekip, şampiyonluk yolunda en önemli rakiplerinden biri olan Aksaray Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını kulüp binası önündeki sahasında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde gerçekleştirdi. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Yavuz, Pazar günü deplasmanda çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi.
Bu müsabaka için çok hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Yavuz, ‘’Zirvede gideceğimiz Aksaray’dan yine zirvede dönmek istiyoruz’’ dedi.
Oyuncularının ve kendinin bu maçın öneminin bilincinde olduğunu dile getiren Yavuz,
‘’Ligde bizim bir puan gerimizde bulunan Aksaray Belediyespor ile çok zor bir maç oynayacağız. İki takımda sahaya galibiyet için ve zirve için çıkacak. İki takım içinde altı puan değerinde bir müsabaka olacak. Bu nedenle bu maça çok iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları iyi düzeyde. Umarım bu zorlu deplasmanı kayıpsız atlatırız. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz’’ diye konuştu. 
 

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