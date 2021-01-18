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DURMAK YOK!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Bozok Stadı dış sahasında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:08
DURMAK YOK!

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgat Bozok Stadının yıkımından dolayı müsabakalarını Sorgun İlçe Stadında oynayacak olan kırmızı siyahlı ekip, bundan sonraki müsabakalarını sentetik çimde oynayacağından dolayı ligin ikinci yarısının hazırlıklarını da sentetik sahada sürdürüyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, lige iyi bir başlangıç yapabilme adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Günde çift antrenman yaparak çalıştıklarını altını çizen başarılı teknik adam, hafta sonu bir hazırlık müsabakası oynayacaklarını ancak hava şartları nedeniyle bu hazırlık müsabakasını iptal etmek durumunda kaldıklarını hatırlattı. 10 gün sonra başlayacak olan ligin ikinci yarısı için bir iki tane de hazırlık müsabakası oynamayı amaçladıklarına vurgu yapan Fidan, ‘’Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenmek için iyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Başarısızlığı kabul etmeyen bir teknik adam olarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile birlikte kadromuz yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdilik Bozok Stadı sentetik sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maç haftasında ise bundan sonraki müsabakalarımızı oynayacağımız Sorgun İlçe Stadında çalışmalarımıza devam etmeyi amaçlıyoruz’’ dedi. 

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