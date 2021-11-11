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Dündar istifa etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Feridun Dündar istifa ettiğini açıkladı.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:57
Dündar istifa etti

Ligin ikinci haftasında Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya gelen ve rakibi ile 2-2 berabere kalan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Feridun Dündar müsabaka sonrasında yönetim ile görüşme yaptı. Yönetimin önünü açmak adına takımdaki görevinden istifa eden Dündar’ın istifasını önceki gün akşam toplanan Yozgatspor yönetimi de kabul etti. Dündar kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Sezon başında hiç bir ön şart ve koşul sunmadığım büyük bir özveri ve sorumluluk içerisinde yapmaya çalıştığım kendi memleketimin takımı olan Yozgatspor teknik sorumluluğundan görmüş olduğum lüzum üzerine ayrılıyorum. Devam etmemin ne şahsıma ne de takıma faydam olacağını düşünmüyorum. Görev sürecinde bizlere destek veren iyi niyet besleyen herkese teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi.

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