Divanlı zirveyi hedefliyor

Ligin ilk devresinde Yozgat Belediyesi Bozokspor’a 2-0 mağlup olan Divanlı Gençlerbirliği yarın güçlü rakibini yenerek zirvenin ortağı olmayı istiyor. Ligdeki tek mağlubiyetini Yozgat Belediyesi Bozokspor karşısında alan kırmızı siyahlı ekip ilk müsabakanın da rövanşını alarak rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, grupta Yozgat Belediyesi Bozokspor ile zirve mücadelesi verdiklerini söyledi. Ligdeki tek mağlubiyetlerini Yozgat Belediyesi Bozokspor’a karşı aldıklarını hatırlatan Kara, ‘’Yarın Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geleceğimiz rakibimizi yenerek onlara da biz ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz. Ayrıca zirvenin de ortağı almayı amaçlıyoruz. Mütevazi bir bütçeye sahip olan takımımız üç grubunda en iyi takımları arasında gösteriliyoruz. Biz grupta kalan iki müsabakamızı da kazanarak zirvede grubumuzu tamamlamayı amaçlıyoruz. Yarın lider karşısında da galip geleceğimize inanıyorum’’ dedi.