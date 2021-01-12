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Disipline sevk edildi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında Federasyon temsilcisi ve gözlemcisinin tuttuğu raporlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

12 Ocak 2021 Salı 00:03
Disipline sevk edildi

Yozgatspor’un Karaman Belediyespor ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat'ın 5/5, 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi. Yine aynı müsabakada Yozgatspor idarecisi Osman Solmaz'ın hakaretleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca 08.01.2021 tarihi itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği kaydedildi. Yozgatspor Antrenörü Nihat Tinel'in aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.01.2021 tarihi itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilirken, Yozgatspor kulübü görevlisi İhsan Aslan'ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.01.2021 tarihi itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği vurgulandı.

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Disipline Sevk Edildi
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