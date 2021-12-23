Devreyi ilk 3’te bitirmek istiyorlar

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde C grubunda son haftada 5 takım ilk üçe girebilmek için mücadele ediyor. İlk üç mücadelesi veren Saraykentspor ligin güçlü ekiplerinden Divanlı Gençlerbirliği takımını yenerek ligin ilk devresini üçüncü sırada tamamlamak istiyor. Çamlıkspor’da aynı şekilde deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u yenerek Saraykentspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Sorgun Gençlikspor’da Yenifakılı Gençlikspor’u yenmesi durumunda ilk üç takım arasına girebilme şansını sürdürecek.
23 Aralık 2021 Perşembe 00:03