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Derbi Bozokspor’un

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur müsabakasında haftanın derbisinde kazanan Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:49
Derbi Bozokspor’un

Ligi favori iki ekibi Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat Belediyesi Bozokspor Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geldi. İki takımında mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabaka oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Karşılıklı ataklar ile geçilen müsabakada Divanlı Gençlerbirliği ilk yarısının son dakikalarında gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalırken, Yozgat Belediyesi Bozokspor ise müsabakayı 4-1 kazandı. Ligde namağlup olarak yoluna devam eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, zirve yolunda da çok önemli bir avantaj yakaladı. Öte yandan Play-Off müsabakalarında oynanan bir diğer müsabakada ise Kale Gençlikspor, Yozgat SHÇEKspor’u 3-2 mağlup etti. 

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