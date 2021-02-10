Çocuklar oynuyor aileleri spor yapıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ailelerin spor yapmalarına olanak tanımak amacıyla yıllardır kapılarını vatandaşlara açtığı Bozok stadının yıkılmasının ardından statta yürüyüş yapan vatandaşların mağdur olmamaları için yapımı geçtiğimiz sene tamamlanan dış sahanın kapıları açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Özellikle bayanların yoğun ilgi gösterdiği Bozok stadında, bayanlar saha çevresinde yürüyüş yaparken, yanlarında getirdikleri çocukları ise saha içerisinde oyunlar oynayıp büyüklerinin spor yapmalarını bitirmelerini bekliyorlar.
10 Şubat 2021 Çarşamba 00:20