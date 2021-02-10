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Çocuklar oynuyor aileleri spor yapıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların yürüyüş yapmaları için kullanımına açılan Bozok Stadı dış sahasında aileler saha etrafında tur atarken çocukları da saha ortasında oyun oynuyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:20
Çocuklar oynuyor aileleri spor yapıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ailelerin spor yapmalarına olanak tanımak amacıyla yıllardır kapılarını vatandaşlara açtığı Bozok stadının yıkılmasının ardından statta yürüyüş yapan vatandaşların mağdur olmamaları için yapımı geçtiğimiz sene tamamlanan dış sahanın kapıları açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Özellikle bayanların yoğun ilgi gösterdiği Bozok stadında, bayanlar saha çevresinde yürüyüş yaparken, yanlarında getirdikleri çocukları ise saha içerisinde oyunlar oynayıp büyüklerinin spor yapmalarını bitirmelerini bekliyorlar.  

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Oynuyor Aileleri Spor Yapıyor
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