Çocuklar oynuyor aileleri spor yapıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların yürüyüş yapmaları için kullanımına açılan Bozok Stadı dış sahasında aileler saha etrafında tur atarken çocukları da saha ortasında oyun oynuyor.