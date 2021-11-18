CHP’den tebrik

Çoban yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinin dünyayı etkilediği kadar ülkemizi de etkilediğini hatırlatarak, ‘’Bu süreçte spor alanı etkilenmiş olan konulardan biridir. Bu süreçte Türk futbolunun öz kaynak düzeni sekteye uğradı. Amatör kulüplerde antrenörlük, malzemecilik ve idari görevlerde bulunan yüzlerce kişi evine ekmek götüremez noktaya geldi. Ülkemizde olduğu gibi haliyle Yozgat ilimizi de etkilenmiştir. Amatör futbol yaklaşık yılın ardından resmen başladı ve bu hasret sona erdi’’ dedi. Çoban, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu, sezon boyunca kulüp başkanı ve yöneticilerine, sporculara, hakemlere, gözlemciler ile fedakar sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine başarı diledi. Çoban, ‘’Amatör ligimizin Sağlıklı, rekabetli ve kavgasız bir sezon geçirme dileğimizi sunarım. Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu olarak sporun ve sporcunun yanında olma politikalarımızla beraber, sporu her anlamda desteklemeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.