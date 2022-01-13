Çayıralan’da kamp devam ediyor

Çayıralan’da devre arası kamp çalışmalarını Antrenör Abdullah Akkaya gözetiminde sürdüren Çayıralan Esnafspor ligin ikinci yarısında zirve mücadelesine dahil olmak istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligin ilk devresinde yenebilecekleri müsabakaları kaybettikleri için grupta zirve mücadelesinden kopmuş gibi gözükseler de ligin ikinci devresinde iyi bir çıkış yaparak tüm müsabakaları kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Devre arası kamp çalışmalarının kendileri için verimli geçtiğine dikkat çeken Akkaya, ‘’Ligin ikinci yarısı için çok iyi hazırlanıyoruz. Yoğun bir şekilde antrenman çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda bulunduğumuz gurupta bütün takımları yenebilecek güce sahibiz. Ben inanıyorum ki ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayacağız ve üst sıralara oynayacağız’’ dedi.