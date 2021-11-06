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Çayıralan Yozgatspor’u gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Çayıralan Esnafspor yarın Bozok Stadı dış sahasında Yozgatspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak lige galibiyet ile başlamak istiyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:44
Çayıralan Yozgatspor’u gözüne kestirdi

Ligin ilk haftasını maç yapmadan Bay geçiren Çayıralan Esnafspor, ligde çıkacağı ilk müsabakayı kazanarak lige galibiyet ile başlamayı amaçlıyor. Çayıralan Esnafspor Kulüp Başkanı Hasan Yıldırım, geçtiğimiz sezon pandeni nedeniyle katılamadıkları Bölgesel Amatör Ligde bu sezon mücadele edeceklerini hatırlattı. Ligin ilk haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirdiklerini söyleyen Yıldırım, ‘’Yarın şehrimizin takımı Yozgatspor ile Yozgat’ta karşı karşıya geleceğiz. Şehrimizin takımı olan Yozgatspor karşısında galibiyet istiyoruz. Sonuçta ikimiz de aynı ligde oynuyoruz ve ikimizin de puanlara ihtiyacı var. Bu nedenle Yozgatspor’u Yozgat’ta yenmek istiyoruz’’ dedi. 

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