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Çayıralan, TKİ’yi gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele veren Erfa Çayıralan Esnafspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara ekibini gözüne kestirdi.

19 Kasım 2021 Cuma 00:57
Çayıralan, TKİ’yi gözüne kestirdi

Ligde oynadığı iki karşılaşmadan ilkinde berabere kalıp, diğerini kazanarak 4 puanla ‘yarışta bende varım’ diyen Erfa Çayıralan Esnafspor, Pazar günü saat 14.00’de Ankara-Yenimahalle Hasan Doğan Stadında Ankara TKİspor takımı ile karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Akkaya gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Çayıralan ekibi, deplasmanda galibiyetle dönerek, ligdeki iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Ankara ilinde yaşayan tüm hemşehrilerimizin Erfa Çayıralan Esnafspor’un yanında olmaları takımımıza güç katacaktır. İmkan ve şartları müsait olan tüm hemşehrilerimizi Ankara-Yenimahalle-Hasan Doğan Stadına bekliyoruz’’ çağrısında bulundu.

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