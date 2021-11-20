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Çayıralan seri peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, yarın Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadında Ankara TKİspor ile saat 14.00’da karşı karşıya gelecek.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:01
Çayıralan seri peşinde

Lige Yozgatspor karşısında aldığı beraberlik ile başlayan ve geçtiğimiz haftayı da Yeşil Kamanspor karşısında aldığı galibiyet ile tamamlayan Çayıralan Esnafspor yarın ise deplasmanda Ankara TKİspor’u yenerek ligde seri yakalamak istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, lige çok güzel bir başlangıç yaptıkların, geçtiğimiz hafta ise bunun devamını getirdiklerini söyledi. Yarın Ankara deplasmanında çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Akkaya, ligin ilk iki haftasında aldıkları puanlar ile takımının moral bulduğunu bu moral ile Ankara TKİspor ile oynayacakları müsabakaya çıkarak kazanacaklarını belirtti.

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