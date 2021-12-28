Çayıralan Mucur’a yöneldi

Ligin ilk yarısının son haftasında Ankara DSİspor’u mağlup ederek moral bulan Çayıralan Esnafspor erteleme müsabakasında yarın Mucur Yabanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, yarın erteleme müsabakasında Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. İki hafta önce oynamaları gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle oynayamadıkları müsabaka öncesinde Ankara DSİspor ile oynadıkları müsabakayı kazanarak moral bulduklarını dile getiren Akkaya, ‘’Yarın güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek zirve yarışında biz de varız demek istiyoruz. Bu sezon kaybettiğimiz müsabakalara baktığımızda iyi oynayan taraf hep biz olduk ancak iyi oyunumuzu skora yansıtamadık. Yarın hem iyi oynayacağız hem de bu iyi oyunumuzu skora yansıtarak zirve yarışına bizde dahil olacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum ve bunu başaracağımıza inanıyorum’’ dedi.