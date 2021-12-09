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Çayıralan Keçiören’i gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, hafta sonu konuk edeceği Keçiören Belediye Bağlumspor’u yenerek geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:21
Çayıralan Keçiören’i gözüne kestirdi

Hafta sonu Osmancık Belediyespor’a farklı bir şekilde mağlup olan Çayıralan Esnafspor farklı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, hafta sonu Osmancık Belediyespor karşısında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Çok iyi hazırlandıkları müsabakada bir türlü istedikleri oyunu sahaya yansıtamayınca mağlubiyetin peşinden geldiğini dile getiren Akkaya, ‘’Osmancık Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyet için üzgünüz. Ligde çok iyi performans gösterip çok güzel müsabakalar çıkardık. Ancak beklemediğimiz bir anda Osmancık Belediyespor’a mağlup olduk. Bunu bir iş kazası olarak görüyoruz ve hafta sonu kendi sahamızda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olmasını istiyoruz. Şimdiye kadar kendi evimizde Yeşil Kırşehir ve Sorgun Belediyespor ile oynadığımız müsabakaların ikisini de kazandık. Yine kendi evimizde bu hafta sonu Keçiören Belediye Bağlumspor’u konuk edeceğiz. Bu müsabakadan da taraftarımızın desteğini arkamıza alarak galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Zirve mücadelesi veren rakibimizi yenerek yarışa biz de dahil olabilmenin hesaplarını yapıyoruz. Ben bu zorlu müsabakadan oyuncularımın alınlarının akıyla çıkacağına inanıyorum’’ dedi. 

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