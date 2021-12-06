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Çayıralan farklı yenildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Çayıralan Esnafspor deplasmanda Osmancık Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:17
Çayıralan farklı yenildi

Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Sorgun Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek çıkış yakalayan Çayıralan Esnafspor Osmancık Belediyespor deplasmanında umduğunu bulamadı. Oyuna hızlı başlayan temsilcimiz 7’inci dakikada güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine karşılık skoru koruyamadı ve ev sahibi Osmancık Belediyespor 20’inci dakikada eşitliği sağladı, 45’inci dakikada ise bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi. Müsabakanın ilk yarısı Osmancık Belediyespor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında ise oyuna ağırlığı koyan Osmancık Belediyespor 77’inci dakikada skoru 3-1’e getirdi. Çayıralan Esnafspor oyundan tamamen düşünce ev sahibi Osmancık Belediyespor üst üste iki gol daha bularak müsabakayı 5-1 kazandı. 

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