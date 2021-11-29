Çayıralan evinde mutlu

Geçtiğimiz hafta lider Ankara TKİspor’a 2-0 mağlup olduktan sonra bu müsabakayı telafi etmek için çıktığı Sorgun Belediyespor müsabakasına hızlı başlayan taraf Çayıralan Esnafspor oldu. İlk dakikalardan itibaren güçlü rakibin karşısında gol arayan ev sahibi ekip aradığı golü 11’inci dakikada İlyas Kaan’ın attığı golle buldu. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca Çayıralan Esnafspor soyunma odasına 1-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında beraberlik için Çayıralan Esnafspor kalesine yüklenen Sorgun Belediyespor, 74’üncü dakikada Serdar Kılıç’ın attığı golle skora eşitliği getirdi 1-1. Bu dakikadan itibaren iki takımda karşılıklı ataklar ile gol aradı. Çayıralan Esnafspor 90+3’üncü dakikada yine İlyas Kağan’ın attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. Müsabaka Çayıralan Esnafspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken 82’inci dakikada Çayıralan Esnafspor’dan Necdet Can Yücel kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.