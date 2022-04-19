Çandır spor tesisleri incelendi

Komisyon başkanı Nuri Çınar, Çandır ilçesinde bulunan spor tesislerinde yapılan incelemeler neticesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bir müdür vekili ve bir sözleşmeli işçi personel ile hizmet verildiğini söyledi. İlçede 1 adet 250 kişilik Spor Salonunu ve 250 kişilik 1 adet futbol sahasının mevcut olduğunu, Spor Salonu ve Futbol Sahasının mevcut durumun iyi olduğunu belirten Çınar, ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri kapsamında Çandır ŞYY ÇPAL bahçesine atletizm pisti kurulmuş olup aktif olarak kullanılmaktadır. İlçede spor faaliyetleri kapsamında 2’inci Lig erkekler kategorisinde ve 2’inci Lig Amatör liginde Hentbol takımının bulunmaktadır. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce liseler düzeyinde okçuluk, atletizm, Bocce, cirit, uzun atlama projeleri bulunmaktadır. Fitness salonunun bulunduğu, ancak takımın malzeme eksikliklerinin olduğu, atletizim alanına okçuluk atış alanı ve ok malzemeleri, çim tohumu, çim biçme makinesi ve ot biçme makinesine ihtiyaç duyulduğu komisyonumuzca uygun görülmüştür’’ dedi.