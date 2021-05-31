Çandır fırsat tepti

Erkekler Hentbol İkinci Ligi B Grubu üçüncü kademe müsabakaları Yozgat’ta oynanandı. Yozgat temsilcisi Çandır Hentbolspor, ise ev sahibi konumunda iki müsabakaya çıktı. İlk müsabakada Alaattin Keykubat Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Çandır Hentbolspor şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında iyi bir oyun sergilemesine karşılık sahadan 24-23 mağlup ayrılan taraf oldu. Yozgat temsilcisi dün çıktığı ikinci müsabakada ise Reis Gıda İneboluspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında zaman zaman öne geçse de basit hatalar sonunda bir türlü farkı arttıramayan Çandır Hentbolspor güçlü rakibi Reis Gıda İneboluspor ile 22-22 berabere kalarak puanları paylaştı.