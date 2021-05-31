Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1422
ALTIN
525.027
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1708
EURO
10.4294

Çandır fırsat tepti

ERKEKLER Hentbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Çandır Hentbolspor, Yozgat’ta oynadığı iki müsabakanın birini kaybederken, diğerinden ise berabere ayrılarak ev sahipliğinin avantajını kullanamadı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:49
Çandır fırsat tepti

Erkekler Hentbol İkinci Ligi B Grubu üçüncü kademe müsabakaları Yozgat’ta oynanandı. Yozgat temsilcisi Çandır Hentbolspor, ise ev sahibi konumunda iki müsabakaya çıktı. İlk müsabakada Alaattin Keykubat Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Çandır Hentbolspor şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında iyi bir oyun sergilemesine karşılık sahadan 24-23 mağlup ayrılan taraf oldu. Yozgat temsilcisi dün çıktığı ikinci müsabakada ise Reis Gıda İneboluspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında zaman zaman öne geçse de basit hatalar sonunda bir türlü farkı arttıramayan Çandır Hentbolspor güçlü rakibi Reis Gıda İneboluspor ile 22-22 berabere kalarak puanları paylaştı. 

Anahtar Kelimeler:
Çandır Fırsat Tepti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor küme düştü
Yozgatspor küme düştü
Florya Yozgatsporlu oyuncuya emanet
Florya Yozgatsporlu oyuncuya emanet
Hentbol müsabakaları tamamlandı
Hentbol müsabakaları tamamlandı
Altınkaya Sorgun Belediyespor’da
Altınkaya Sorgun Belediyespor’da
STADIN ÇiMLERi YEŞERDi
STADIN ÇiMLERi YEŞERDi
Kızlar Milli takım kampında
Kızlar Milli takım kampında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim