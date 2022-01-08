Çamlık’ın hedefi üç puan

Lige grup liderliği ve oradan da Bölgesel Amatör Lig parolası ile başlayan ancak üst üste aldığı kötü sonuçlar neticesinde ilk hedefinden uzaklaşan Yozgat Çamlıkspor, ligin ilk yarısının son haftalarında toparlanarak tekrar yarış içerisine dahil olmayı başarmıştı. Ligin ikinci devresine de galibiyet ile başlayan Yozgat Çamlıkspor yarın ise lider Yozgat Belediyesi Bozokspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında güçlü rakibi ile oynadığı müsabakayı 5-1 kaybeden Yozgat Çamlıkspor rövanşı da rakibine bırakmak istemiyor.