Çamlık Otel’de futbol turnuvası

Çamlık otel çim sahasında gerçekleştirilen turnuvaya Sivasspor ile Atltayspor alt yapıları ile katıldı. Dostluk birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği mini futbol turnuvasının ardından İlhan Özbay Futbol Okulu Antrenörü İlhan Özbay, Çamlık Otelde ağırladıkları Sivas ve Altay Futbol Okullarına davete icabet ettikleri için teşekkür etti. Amaçlarının bu tür turnuvalar ile sporcuların gelişimine katkı sağlamak olduğuna vurgu yapan Özbay, ‘’Turnuva tadında harika bir şölen geçirdik, sporcularımız çok eğlendi, öğrendi, mücadele etti. Bu turnuva da kardeş kulübümüz Yozgatspor Futbol Okulu bizimle beraber ter döktü’’ dedi.

Yozgatspor Futbol Okulu Antrenörlerinden İlhami Ünal ise kazananının çocukların mutluluğu olduğu İlhan Özbay Futbol Okulu ve Yozgatspor Futbol Okulu işbirliği ile düzenlemiş oldukları Çamlık Otel tesislerinde ki Sivasspor ve Altay Futbol okulunun iştirak ettikleri Futbol şölenimiz zevkli, çekişmeli bol mücadele içinde geçtiğini belirtti. Çocukların öz güven kazanımları ile tamamlayarak turnuvayı bitirdiklerini dile getiren Ünal, ‘’Şenlik havasında geçen bu turnuvaya ev sahipliği yapmamıza vesile olan Çamlık Otel sahibi değerli iş adamı spor gönüllüsü Mehmet Yemenoğlu kardeşime, misafir takımlara, değerli velilerimiz, çocuklarımıza iki gün boyunca özveri ile emek sarf eden tüm hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.