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Bozokspor’dan hazırlık müsabakası

Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol takımı Şefaatli ilçesinde hazırlık müsabakası oynadı.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:45
Bozokspor’dan hazırlık müsabakası

Yozgat’ın en geniş altyapısına sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Şefaatli ilçesindeki spor kulübünün altyapısı ile hazırlık müsabakası oynadı. Rakiplerini mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozoksporlu oyuncunlar gösterdikleri performans ile hocalarının da gözlerine girmeyi başardılar. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, Şefaatli ilçesinde bir hazırlık müsabakası yaptıklarını, oyuncularının güzel oyununu skora yansıtmasının da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kendilerine her zaman desteğini esirgemeyen kulüp Başkanı Celal Köse' ye, Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Erol’a teşekkür eden Elma, Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak gençlerin gelişimine ve Türk futboluna kazandırılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. 

Son Güncelleme: 29.07.2021 17:46
Anahtar Kelimeler:
Bozokspor’dan Hazırlık Müsabakası
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