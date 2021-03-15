BOZKIRIN BAŞAKLARI ZORLANMADI

Ligin ikinci yarısında bu haftaya kadar galibiyeti bulunmayan kırmızı siyahlı ekip, kümede kalma mücadelesi veren Ordu Gençlerbirliği karışında zorlanmadan müsabakayı kazandı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Kayseri Bölgesi’nden Ahu Topçu ve Ezgi Dadaşer hakem ikilisi yönetti. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakaya etkili başladı. Savunmada agresif kalan Bozkırın Başakları hızlı hücumlarla skor üretmeye çalıştı. İlk dakikalardan itibaren müsabakaya ağırlığını koyan Bozkırın Başakları 5’inci dakikayı 6-2 önde kapattı. Rakip takımın hücumdaki hatalarından yararlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı farkı artırmaya başladı. Atiye Gülseven ve Zeynep Yüksektepe ile skor üreten temsilcimizde Hilal Doğan’ın da devreye girmesiyle rahatladı. Bozkırın Başakları müsabakanın ilk yarısını 23-11 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Yozgat’a eksik kadro ile gelen Ordu temsilcisi karşısında sürprize izin vermedi. İkinci yarıda Hilal Doğan, gol yollarındaki etkinliğini hissettirdi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yorulan rakibi karşısında farkı artırmayı bildi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Ordu Gençlerbirliği’ni 43-20 mağlup ederek, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı. Ordu Gençlerbirliği’nden Melike Çakmak takımının bulduğu 20 golün 18’ini atarken müsabakanın da en skorer ismi oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Hilal Doğan 12 gol atarken, Atiye Gülseven ve Zeynep Yüksektepe 11’er, Semanur Buse Baran 5, Zehra Karadavut ve Fatma Arık 2’şer golle takımlarına katkı sağladılar. Ordu Gençlerbirliği’nden Selin Su Duman ve Açelya Gül Akyürek birer gol kaydettiler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan, Ordu Gençlerbirliği’nden Cansu Okumuş iki dakika cezası alırken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan, Ordu Gençlerbirliği’nden Melike Çakmak, Açelya Türkmen sarı kart gördü.