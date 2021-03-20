Bozkırın Başakları Artvin yolcusu

Yarın Artvin Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’da başlayacak. Son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip ise bugün sabah Artvin’e hareket edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısında Yozgat’ta Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabakayı kazandıklarını rövanşı de alacaklarına inandıklarını söyledi. Yarın deplasmanda oynayacakları müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Ligin ikinci yarısına kadrosuna takviye yaparak başlayan rakibimizi yenmek istiyoruz. Rakibimiz güçlü ancak biz de onları yenebilecek güçteyiz. Umarım isteğimiz oyunu sahaya yansıtır ve galibiyet ile Yozgat’a döneriz’’ dedi.