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Bozkırın Başakları Artvin yolcusu

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabaka için bugün Artvin’e gidecek.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:09
Bozkırın Başakları Artvin yolcusu

 Yarın Artvin Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’da başlayacak. Son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip ise bugün sabah Artvin’e hareket edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısında Yozgat’ta Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabakayı kazandıklarını rövanşı de alacaklarına inandıklarını söyledi. Yarın deplasmanda oynayacakları müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Ligin ikinci yarısına kadrosuna takviye yaparak başlayan rakibimizi yenmek istiyoruz. Rakibimiz güçlü ancak biz de onları yenebilecek güçteyiz. Umarım isteğimiz oyunu sahaya yansıtır ve galibiyet ile Yozgat’a döneriz’’ dedi. 

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Bozkırın Başakları Artvin Yolcusu
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