Bizim Kızlar üçüncü bitirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen 26’ıncı Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasında Bizim kızlar Antalya Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Gençlikspor, Diyarbakır İl Karması, Gaziantep İl Karması 2002, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü takımlarının yer aldığı 2004-2005 Yaş grubu kategorisinde üçüncü oldu. İlk defa katıldıkları turnuvada göz dolduran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı büyük beğeni topladı. İlk defa çim zeminde mücadele verdikleri için çok zorlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, müsabakalarda 3 galibiyet, iki mağlubiyet alarak müsabakaları üçüncü sırada tamamladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, alt yapı ve A takımda yer alan oyuncuları ile karma bir takım kurarak Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasında mücadele ettiklerini söyledi. müsabakaların ilk gününde ev sahibi Antalya karşısında yorgunluklarının kurbanı olduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Antalya karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık 3 sayı farkla mağlup olduklarını dile getirdi. Kalan dört maçtan üçünü alıp birinden de mağlubiyet ile ayrılınca turnuvayı üçüncü tamamlamak zorunda kaldık. İlk defa katıldığımız turnuvada ilk defa da çim zeminde mücadele ettik. Parkeden çok farklı olan çim zeminde mücadele etmek bizim için çok zor oldu. Oyuncularım her şeye rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiler. Ben oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı kutluyorum’’ dedi.