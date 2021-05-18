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Bisiklet turu düzenlenecek

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Haftası kutlamalarında motosiklet ve bisiklet turları gerçekleştirilecek.

18 Mayıs 2021 Salı 00:05
Bisiklet turu düzenlenecek

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri geçen yıl olduğu gibi bu yılda Covit-19 nedeniyle kısıtlı programlar ile kutlanıyor. 19 Mayıs günü saat 12.00’da motosiklet ve bisiklet turu gerçekleştirilecek. 20 Motosiklet ve 50 bisikletçinin katılımının beklediği şehir turunda, sinema ses sistemi öncülüğünde Spor vadisi Gençlik Merkezi, Lise caddesi, Büyük Camii, Ankara Caddesi, Cemil Çiçek Bulvar göbek dönüşü, Esentepe, Şehir Hastanesi, Kentpark’ta son bulacak olan şehir turu yapılacak. Bisiklet ve motosiklet turu sırasında fotoğraflar çekilecek ve en güzel fotoğraf yarışması düzenlenecek. 

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Bisiklet Turu Düzenlenecek
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