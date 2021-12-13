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Bişek umutlandı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda Çandırspor’u 3-1 mağlup eden Bişekspor lider Yozgat SHÇEKspor’un puan kaybettiği haftada galip gelerek zirve yarışında bende varım dedi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:56
Bişek umutlandı

Ligde çıktığı 5 müsabakanın 3’ünü kazanan 2 müsabakayı da berabere tamamlayan Bişekspor, Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında Çandırspor’u konuk etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabaka sonunda Bişekspor attığı üç gol ile sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Ligde namağlup olarak yoluna devam eden Bişekspor aldığı bu galibiyet ile puanını 11’ye çıkarıp puan cetvelinde de ikinci sıraya yerleşti. Grupta lider durumunda olan Yozgat SHÇEKspor’un deplasmanda Aydıncık Gençlikspor ile 2-2 berabere kaldığı haftada altın değerinde üç puanı hanesine yazdıran Bişekspor, zirve yarışında bende varım dedi. Önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçirecek olan Bişekspor ligin ilk yarısının son haftasında ise lider Yozgat SHÇEKspor ile karşı karşıya gelecek. Bişekspor, lider Yozgat SHÇEKspor’u mağlup etmesi durumunda ise ligin ilk yarısını zirvede tamamlamış olacak. 

Anahtar Kelimeler:
Bişek Umutlandı
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