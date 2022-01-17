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Belediyespor’dan anlamlı pankart

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Osmaniye deplasmanında anlamlı bir pankart ile sahaya çıktı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:38
Belediyespor’dan anlamlı pankart

Deplasmanda Kadirli Savrunspor ile oynadığı müsabaka öncesinde Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ için pankart açan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor oyuncuları, minik bebeğe destek istedi. 
ESLEM FATMA'YA UMUT OL 
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı maç öncesi karşılaşmaya çıkarken ellerinde ‘SMA Tip 1 hastası Eslem Fatma'ya Umut Ol’ yazılı pankartla çıktılar. Müsabakayı izlemeye gelen tribündeki sporseverler bu pankart sonunda Eslem Fatma Altındağ için ayağa kalkarak yoğun bir alkış yağmuruna tuttular. 
DESTEK BEKLENİYOR 
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 6 Aylık Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ, için tüm Yozgatlılar destekleri ile seferber olmuş durumdalar ve minik Eslem'e hayat olmak için tüm hayırseverlerden destek bekliyorlar. Eslem Fatma Altındağ’ın 'zolgensma gen tedavisi' görmesi için 2.2 milyon dolar gerekiyor. 
DESTEK İÇİN İBAN NUMARALARI
Yozgat Valiliği Onaylı Yardım Kampanyası Hesap Bilgileri: Sefa Altındağ (Babası) Ziraat Bankası IBAN:TR37 0001 0002 5767 0250 9150 04

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