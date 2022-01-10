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Belediyespor tutulmuyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor, ilk üç takım arasına girme mücadelesi veren Çamlıkspor’u 4-0 yendi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
Belediyespor tutulmuyor

Ligde şimdiye kadar çıktığı 9 müsabakanın tamamını kazanarak liderliğini sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin ilk yarısında 4-1 mağlup ettiği Yozgat Çamlıkspor’a rövanşı vermedi ve sahadan 4-0’lık galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Bu sezon ligde hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirleyen ve teknik direktörlük görevine Milli Futbolcu İlhan Özbay’ı getiren Yozgat Belediyesi Bozokspor, şampiyon olacak bir kadro kurarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Şimdiye kadar çıktığı 9 müsabakada 44 gol atan ve sadece kalesinde 1 gol gören Yozgat Belediyesi Bozokspor topladığı 27 puan ile gurupta Play-Off’lara çıkmayı garantiledi. 

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