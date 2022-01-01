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Belediye’nin konuğu Mersin

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda zirvede yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda saat 14.00'da kendisi ile aynı puana sahip olan Mersin İdmanyurdu takımı ile karşı karşıya gelecek.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:01
Belediye’nin konuğu Mersin

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor yarın Mersin İdmanyurdu takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini bekleyeme koyulacak. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, yarın ligde kendileri ile aynı puana sahip olan Mersin İdmanyurdu ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakayı kazanarak zirvedeki yerlerini korumak istediklerini dile getiren Salep, ‘’Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor olarak bu sezon kendimize şampiyonluk hedefi koyduk ve bu hedef doğrultusunda da ligde emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Ligdeki en güçlü rakiplerimizden birisi Mersin İdmanyurudu ve bu takımı yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda konuk edeceğiz. Ligin en güçlü iki takımının karşılaşmasında sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Mersin İdmanyurdu takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve bugün yapacağımız tek antrenman ile hazırlıklarımızı tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacağız. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılan tarafta biz olacağız’’ dedi. 

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