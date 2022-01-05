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Belediye’den mutlusu yok

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, grubun güçlü ekiplerinden Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:01
Belediye’den mutlusu yok

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Mersin İdmanyurdu takımı karşısında zor bir müsabakaya çıktıklarını ancak takımının her türlü zorluğun altından rahatlıkla kalkacağını kanıtladığını söyledi. Mersin İdmanyurdu karşısında aldıkları haklı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Salep, ‘’Bizimle aynı puana sahip olan Mersin İdmanyurdu ile hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda zor bir müsabaka oynadık. Çok iyi konsantre olduğumuz müsabakada oyuncularım maçın başından sonuna kadar oyuncularım iyi performans sergilediler. Katı savunmamızı etkili hücumlarımız ile süsledik ve sahadan farklı galibiyet ile ayrılan taraf biz oldu. Müsabakada genç oyuncularıma da sık sık şans verdim ve onların da gösterdiği performanstan çok memnunum. Abileri gibi onlarda çok iyi oynadılar ve hem defansta hem de ofansta çok etkili bir oyun ortaya koydular. Ben hepsini tebrik ediyorum’’ dedi.

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