Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Basketbol ligi başladı

Yozgat Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Basketbol Ligi önceki gün akşam oynanan müsabakalar ile başladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:42
Basketbol ligi başladı

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde 5 takım mücadele ediyor. Ligi zirvede tamamlayan takım ise Deplasmanlı Bölgesel Ligde mücadele etmeye hak kazanacak. Yurdum Gençlikspor, SHÇEKspor, Sorgun Gençlikspor, Genç Fidanlar ile Ata Gençlikspor takımlarının mücadele ettiği Yozgat Basketbol Ligi’nde ilk hafta önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar ile geride kaldı. Ligin açılış müsabakasında Yurdum Gençlikspor ile SHÇEKspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakada Yurdum Gençlikspor SHÇEKspor’u 88-66 yendi. Günün ikinci müsabakasında ise Sorgun Gençlikspor ile Yozgat Genç Fidanlar takımı karşı karşıya geldi. Başa baş bir oyun ortaya koyan iki takımda gülen taraf Sorgun Gençlikspor oldu. Sorgun temsilcisi Yozgat Genç Fidanlar takımını 33-28 yenerek lige galibiyet ile başlayan ikinci takım oldu. Yozgat Ata Gençlikspor takımı ise günü maç yapmadan geçirdi. Müsabakaların ikinci haftası ise bugün oynanacak. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 18.00’da Yozgat Ata Gençlikspor ile Yozgat Genç Fidanlar takımı, 20.00’da ise Sorgun Gençlikspor ile Yozgat Yurdum Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek. Yozgat SHÇEKspor ise günü maç yapmadan dinlenerek geçirecek. 

Son Güncelleme: 24.11.2021 17:45
Anahtar Kelimeler:
MüsabakaOrganizeBasketbolLigSporHaberPerşembeIlerigazetesiYozgatBasketbol Ligi Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kale Gençlikspor seriye devam etmek istiyor
Kale Gençlikspor seriye devam etmek istiyor
Yozgat SHÇEK kendinden emin
Yozgat SHÇEK kendinden emin
Altınkuyu’nun Öğretmenler gününü kutladılar
Altınkuyu’nun Öğretmenler gününü kutladılar
Fenerbahçe hazırlıklarına devam
Fenerbahçe hazırlıklarına devam
Sorgun Çayıralan’ı gözüne kestirdi
Sorgun Çayıralan’ı gözüne kestirdi
VALi POLAT'TAN MORAL
VALi POLAT'TAN MORAL
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim