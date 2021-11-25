Basketbol ligi başladı

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde 5 takım mücadele ediyor. Ligi zirvede tamamlayan takım ise Deplasmanlı Bölgesel Ligde mücadele etmeye hak kazanacak. Yurdum Gençlikspor, SHÇEKspor, Sorgun Gençlikspor, Genç Fidanlar ile Ata Gençlikspor takımlarının mücadele ettiği Yozgat Basketbol Ligi’nde ilk hafta önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar ile geride kaldı. Ligin açılış müsabakasında Yurdum Gençlikspor ile SHÇEKspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakada Yurdum Gençlikspor SHÇEKspor’u 88-66 yendi. Günün ikinci müsabakasında ise Sorgun Gençlikspor ile Yozgat Genç Fidanlar takımı karşı karşıya geldi. Başa baş bir oyun ortaya koyan iki takımda gülen taraf Sorgun Gençlikspor oldu. Sorgun temsilcisi Yozgat Genç Fidanlar takımını 33-28 yenerek lige galibiyet ile başlayan ikinci takım oldu. Yozgat Ata Gençlikspor takımı ise günü maç yapmadan geçirdi. Müsabakaların ikinci haftası ise bugün oynanacak. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 18.00’da Yozgat Ata Gençlikspor ile Yozgat Genç Fidanlar takımı, 20.00’da ise Sorgun Gençlikspor ile Yozgat Yurdum Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek. Yozgat SHÇEKspor ise günü maç yapmadan dinlenerek geçirecek.