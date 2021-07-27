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Başkandan trap atışı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından 21 Ağustos tarihinde başlayacak olan av sezonu öncesinde düzenlenen avcı bayramına katılarak trap atışı yaptı.

27 Temmuz 2021 Salı 00:24
Başkandan trap atışı

Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından pandemiden dolayı iki yıl aradan sonra bu sene 12’incisi düzenlenen avcı bayramına konuk olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, avcılar ile bir süre sohbet ettikten sonra önce trap atışı daha sonra da tek kurşun atışı yaptı. Trap atışlarında başarılı olamayan Başkan Köse, tek kurşun atışlarında ise hedefi vurmayı başardı. Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Yılmaz Duyar, bu sene ilk defe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin Avcı bayramına destek verdiğini söyledi. Yaptıkları etkinlikte çadırından, sandalyesine yemeğine kadar Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin üstlendiğini dile getiren Duyar, Belediye Başkanı Celal Köse’ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür plaketi verdi. Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti. Atıcılığında bir spor olduğunu dile getiren Köse, Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü’nün her sene trap yarışmaları, tek kurşun yarışmaları düzenlediğini, bu yarışmaların bütün illerde de olduğunu ifade etti. Yozgat Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde Avcıların düzenlemiş olduğu Avcı bayramına katkıda bulunduklarını hatırlatan Köse, avcıların av sezonu başlamadan avlanmamalarını ve belirtilen kriterlerin dışına çıkmamalarını istedi. 

Anahtar Kelimeler:
Başkandan Trap Atışı
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